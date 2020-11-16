СУ СК отказалось возбуждать дело о доведении Славиной до самоубийства

https://static.news.ru/photo/17cb9ede-27e5-11eb-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: facebook.com/slavirina

Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области отказало в возбуждении уголовного дела о доведении журналистки Ирины Славиной до самоубийства. Об этом сообщил адвокат Александр Караваев, представляющий семью погибшей.

В постановлении утверждается, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК РФ), — приводит слова юриста «Коммерсант».

Правозащитники, родственники и коллеги Славиной требовали возбуждения уголовного дела по указанным статьям. Адвокат пояснил, что следователь по особо важным делам СУ СКР по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении дела ещё 2 ноября, однако соответствующий документ семья Ирины получила лишь 13 ноября.

Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Ранее она сообщала, что в её квартире прошёл обыск, который осуществляли десять оперативников. Александр Караваев заметил, что проверка СКР продолжается, а Владимир Карпухин заявил о подготовке документа об отмене отказа в возбуждении дела. Но, как поясняет Караваев, документального подтверждения этому заявлению пока нет.

По его словам, родственники также настаивают на передаче материалов в центральный аппарат СКР. 23 октября дети и муж Славиной направили обращения на имя главы МВД Владимира Колокольцева и руководителя СКР Александра Бастрыкина с требованиями проверить сотрудников главка Нижнего Новгорода и взять ситуацию на контроль.

Как писал NEWS.ru, родные Ирины Славиной написали в социальной сети открытое письмо, в котором назвали виновных в произошедшей трагедии. Они заявили, что на женщину оказывали давление и в случившимся повинны те, кто делал это.