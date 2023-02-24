Стюардесса решила уволиться из «Аэрофлота» после «понижения» за внешность

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Стюардесса Юлия решила уволиться из «Аэрофлота» после того, как компания включила ее в «красный» список из-за внешнего вида и посредственного знания иностранного языка, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, эта группа сотрудников лишена всех привилегий, командировок и работы на международных рейсах.

Юлия рассказала, что среди коллег уже ходили слухи о «цветовых» делениях, но прежде эти списки никто не видел. Источники в компании сообщили, что «красная» — это худшая из групп, в которую попадают не только за плохое знание иностранных языков или внешний вид, но и за «нелояльность» к компании или стране, а о внесении в такие списки бортпроводников заранее не уведомляют. Кроме того, туда можно попасть, если взять больничный на Новый год, как пишет Baza.

Так, после пяти лет работы Юлия узнала, что больше не сможет летать за границу, так как «кому-то не понравился ее внешний вид».

У меня даже идей нет, что им могло не понравиться и кому? Кто меня оценивал? Я молчу про этот долбанный иняз, мне плевать. Но внешний вид?!? — возмутилась Юлия.

Самая элитная группа бортпроводников «Аэрофлота» — «зеленая». Таких членов экипажа берут не только на международные, но и на спецрейсы со звездами и чиновниками, также им положены командировки. Работников «оранжевой» группы на спецрейсы не возьмут, а попавшие в «синюю» группу лишены приоритетных направлений. Включение в «желтую» группу исключает работу на международных рейсах.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что к 2030 году парк компании будет на 70% состоять из российских самолетов. Всего к этому сроку планируется ввести в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов.