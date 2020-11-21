Стюардесса рассказала, как выжить при пожаре в самолёте

https://static.news.ru/photo/3cc5da7a-2bd6-11eb-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пожара на борту самолёта у человека повышается шанс остаться в живых, если он выполнит несколько важных для спасений действий. Российская стюардесса поделилась важной информацией с подписчиками в Instagram.

При возгорании важно пригнуться как можно ниже к полу, передвигаться ползком и дышать через мокрую ткань, рассказала она.

Девушка добавила, что если путешественник заметил задымление на борту, в первую очередь он немедленно должен сообщить о нём бортпроводникам. Особенно это касается белого дыма за обшивкой, так как в таком случае речь может идти о возгорании проводки.

Помните, что даже если самолёт охвачен пламенем, всегда есть шанс спастись. Главное — не паниковать и следовать указаниям членов экипажа, — заявила стюардесса.

Она также напомнила, что во время полёта на борту нельзя курить. Такой запрет вызван тем, что курильщики зачастую выбрасывают окурки в мусоросборники в туалетных комнатах. Однако там много бумаги и мало кислорода — все условия для возгорания.

Если же у пассажира загорелся мобильный телефон, его нужно незамедлительно залить водой и передать бортпроводнику, который уберет устройство в металлический контейнер во избежание очередного возгорания.

При этом, как ранее рассказала другая — правда, бывшая — стюардесса, мобильные телефоны не могут нанести вред бортовым системам самолёта. Гаджеты, по её словам, не создают помех и для общения пилотов и авиадиспетчеров, писал NEWS.ru.