Стюардесса рассказала, как сэкономить на покупке авиабилетов

https://static.news.ru/photo/2b8d2cb6-6d37-11eb-8880-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская стюардесса перечислила способы, позволяющие сэкономить при покупке авиабилетов.

В TikTok она рассказала, что в будние дни, ночью и ранним утром можно купить билеты по более привлекательной цене. Бортпроводница посоветовала также пользоваться «календарём низких цен», выбирать гибкие даты для поездок и приобретать билеты заранее. Женщина добавила, что стоимость повышается, когда на рейс остаётся мало свободных мест.

Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса, — цитирует стюардессу «Москва 24».

По её словам, рейсы в выходные дни дороже, чем в середине недели. Кроме того, существенно сэкономить можно, если покупать билеты на вечерние или ночные рейсы.

Ранее NEWS.ru писал, что канадская стюардесса Хелена Хендбаскет рассказала известному блогеру Даррону Кардосу, как она поступает с грубыми клиентами. Женщина делает это весьма изощрённо — регистрирует их места в самолёте поближе к уборной. Те, кто летит на дальних рейсах, потом вынуждены жалеть.

В TikTok Кардос спросил представителей и других профессий насчёт вредных клиентов. Например, один сотрудник отеля позвонил ночью клиентам и повесил трубку после того, как они заставили его принести в номер тяжёлые вещи, а затем оставили без чаевых.

Другая девушка, работающая администратором в гостинице, отметила, что также звонила грубым постояльцам в номер по ночам. Кроме того, она селила таких людей в номера, расположенные над паркингом.