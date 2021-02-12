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Стюардесса рассказала, как сэкономить на покупке авиабилетов

16:18, 12 февраля 2021 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская стюардесса перечислила способы, позволяющие сэкономить при покупке авиабилетов.

В TikTok она рассказала, что в будние дни, ночью и ранним утром можно купить билеты по более привлекательной цене. Бортпроводница посоветовала также пользоваться «календарём низких цен», выбирать гибкие даты для поездок и приобретать билеты заранее. Женщина добавила, что стоимость повышается, когда на рейс остаётся мало свободных мест.

Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса, — цитирует стюардессу «Москва 24».

По её словам, рейсы в выходные дни дороже, чем в середине недели. Кроме того, существенно сэкономить можно, если покупать билеты на вечерние или ночные рейсы.

@taisacabincrew

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Ранее NEWS.ru писал, что канадская стюардесса Хелена Хендбаскет рассказала известному блогеру Даррону Кардосу, как она поступает с грубыми клиентами. Женщина делает это весьма изощрённо — регистрирует их места в самолёте поближе к уборной. Те, кто летит на дальних рейсах, потом вынуждены жалеть.

В TikTok Кардос спросил представителей и других профессий насчёт вредных клиентов. Например, один сотрудник отеля позвонил ночью клиентам и повесил трубку после того, как они заставили его принести в номер тяжёлые вещи, а затем оставили без чаевых.

Другая девушка, работающая администратором в гостинице, отметила, что также звонила грубым постояльцам в номер по ночам. Кроме того, она селила таких людей в номера, расположенные над паркингом.

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