Стюардесса перечислила главные привычки бортпроводника

https://static.news.ru/photo/e12be868-1e05-11eb-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alaska_travelholic

Российская стюардесса в Instagram рассказала о типичных привычках членов экипажа.

По её словам, во время любого перелёта ей «постоянно хочется всем помочь».

Если кто-то из пассажиров не закрывает за собой полки, я сердито делаю это сама, — написала девушка в социальной сети.

Кроме того, заметна «профессиональная деформация» во время обычной жизни. Как правило, ей приходится «считать до минуты», сколько осталось до сна или обеда, и закрывать дверцы шкафа, если этого никто не сделал.

Стюардесса также добавила, что работа сделала её гораздо вежливее.

Ранее NEWS.ru писал, что бортпроводница по имени Рушана развеяла миф о романах стюардесс с пилотами. По её словам, существующий стереотип не соответствует действительности, в реальности серьёзные отношения в таких парах завязываются не очень часто.