Стюардесса перечислила главные привычки бортпроводника

Российская стюардесса в Instagram рассказала о типичных привычках членов экипажа.
По её словам, во время любого перелёта ей «постоянно хочется всем помочь».
Если кто-то из пассажиров не закрывает за собой полки, я сердито делаю это сама, — написала девушка в социальной сети.
Кроме того, заметна «профессиональная деформация» во время обычной жизни. Как правило, ей приходится «считать до минуты», сколько осталось до сна или обеда, и закрывать дверцы шкафа, если этого никто не сделал.
Стюардесса также добавила, что работа сделала её гораздо вежливее.
Ранее NEWS.ru писал, что бортпроводница по имени Рушана развеяла миф о романах стюардесс с пилотами. По её словам, существующий стереотип не соответствует действительности, в реальности серьёзные отношения в таких парах завязываются не очень часто.