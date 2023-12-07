Стюарда «России» заподозрили в краже почти 10 литров алкоголя из самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводника авиакомпании «Россия», подозреваемого в краже почти 10 литров алкоголя с самолета, сообщает РЕН ТВ. По его данным, речь идет о спиртном, которое осталось на борту и предназначалось для пассажиров бизнес-класса. Информацию об инциденте подтвердили в авиакомпании, отмечает телеканал.

Стюарда задержали по прилете в Москву рейсом из Южно-Сахалинска. На выходе из аэропорта для членов экипажей сотрудники досмотра через интроскоп выявили у него в чемодане 15 бутылок вина, шампанского, водки, коньяка и виски.

Кроме того, бортпроводник вынес из Boeing 777 почти килограмм кофе и 13 брендированных металлических ложек. Также у него обнаружили две пластиковые бутылки с неизвестной жидкостью.

Сотрудника авиакомпании доставили в отделение полиции. Ущерб от кражи оценили в 60 тысяч рублей, что считается значительной суммой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стюарда отпустили под обязательство о явке.

В конце октября в авиакомпании «Аэрофлот» опровергли задержание бортпроводника в неадекватном состоянии. В пресс-службе перевозчика сообщили, что сотрудник компании был остановлен полицией в рамках проверочных мероприятий и был отпущен.