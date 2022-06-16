«Стыдно из гаража выкатить»: идею пересадки чиновников на «Лады» высмеяли Автоэксперт Субботин о пересадке чиновников на «Лады»: «Как ездили на BMW и Audi, так и продолжат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Vesta Sport в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с NEWS.ru отметил, что автомобилей «Лада» хватит и для простых граждан, и для чиновников, но они не будут пересаживаться на эти машины. По его словам, они «как ездили на BMW и Audi, так и продолжат». Так Субботин прокомментировал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады».

Пересадить чиновников на отечественные автомобили не удастся. Примеров была масса и в СССР, и в наше время. Как ездили они на BMW и Audi, так и будут продолжать. И никто их не пересадит никогда, — пояснил Субботин.

По его мнению, «Лада» является отсталым автомобилем по многим характеристикам.

«Лада» на сегодняшний день — это платформа ВАЗ-2108. «Лада Гранта» — машина образца 1980 года выпуска. Один к одному без всяких изменений, с небольшим рестайлингом — фары другие да капот другой. Все остальное — это ВАЗ-2108. По сегодняшним меркам это отсталый автомобиль: по управляемости, устойчивости, торможению, я уже не говорю о комфорте. Поэтому чиновников пересадить на такие машины не удастся. Тем более автомобиль у нас — это статус. Если он будет ездить на «Ладе»... Он же своего поста добивался, все положил, чтобы стать депутатом или чиновником, такие деньги затратил. Даже если ему скажут — вот тебе «Калина»-малина, она же «Гранта», будешь ездить на ней, он ее даже из служебного гаража никогда не выкатит, — заявил Субботин.

Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме предложил пересадить российских чиновников на «Лады», чтобы поддержать отечественное производство. По его словам, нужно искать все новые способы поддержки экономики, потому что бюджет — это очень сложный инструмент, и нельзя допустить, чтобы бюджетные средства становились определенным «наркотиком».

На эту инициативу отреагировал пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, коммунисты поддержали бы эту идею, так как фракция выступает за национализацию стратегического производства, но для этого «оно должно быть». Ющенко добавил, что россияне с большим удовольствием будут летать на отечественных самолетах и ездить на автомобилях российского производства, «если бы они существовали».