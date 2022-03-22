Студенты спасли провалившихся под лёд детей во Владивостоке

Студенты судостроительного колледжа спасли провалившихся под лёд детей во Владивостоке. Происшествие случилось в озере парка Минного городка, там угодили в полынью двое детей, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Очевидцы происшествия позвонили в службу спасения, но ещё до прибытия спасателей дети были спасены проходившими мимо молодыми людьми. Ими оказались двое студентов судостроительного колледжа и ещё один прохожий, имя которого пока неизвестно. Видео спасения детей позже появилось в Сети.

Ребята поступили очень смело, их поступок заслуживает самых добрых слов. Уже связались с колледжем, в ближайшее время встретимся с героями, — сказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

За смелый поступок молодые люди будут представлены к награде.

Ранее жительнице посёлка Песчаные Ковали, который расположен под Казанью, удалось вовремя схватить своих детей и спасти их от смертельно опасного схода лавины снега с крыши одного из домов. В результате никто не пострадал, только шапку одного из детей немного засыпало снегом.