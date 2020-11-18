Студенты МГУ потребуют в суде перерасчёта за обучение из-за удалёнки

https://static.news.ru/photo/f7893faa-2983-11eb-8f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые студенты, обучающиеся в Московском государственном университете имени Ломоносова на платной основе, намерены подать коллективный иск к вузу.

Учащиеся хотят получить перерасчёт, потому что, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса качество образования снизилось, передаёт РИА Новости.

В университете, комментируя эту информацию, отметили, что начиная с марта 2020 года в МГУ были приняты исчерпывающие меры, направленные как на исполнение предписаний и рекомендаций, так и на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечение его максимального соответствия утверждённым стандартам.

В пресс-службе вуза считают, что работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ».

Говоря о мерах соцподдержки студентов, в том числе о возможности снижения стоимости обучения договорников, в МГУ сказали, что при рассмотрении данного вопроса нужно учитывать тот факт, что удалёнка является разновидностью очной формы образовательного процесса.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что снизить стоимость обучения для студентов, обучающихся на коммерческой основе, могут сами вузы за счёт собственного бюджета. Однако это может нанести удар по бюджету и снизить качество оказываемых услуг в то время, как переход на онлайн-обучение подразумевает оснащение вузов качественными программами и компьютерами, наём IT-специалистов. Однако студенты могут потребовать снижения стоимости обучения в случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе их оказания в неполном объёме, предусмотренном образовательными программами, писал NEWS.ru.