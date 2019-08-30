https://static.news.ru/photo/dc90c920-ccbe-11e9-86cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Серию одиночных пикетов устроили студенты Московского физико-технического института (МФТИ). Акция проводится в поддержку выпускника вуза и фигуранта дела о «массовых беспорядках» и «применении насилия» к силовикам на акции 27 июля Айдара Губайдулина.

Пикеты проходят перед корпусом электроники. Студенты по очереди встают с плакатом, пишет « Медиазона ».

Напротив МФТИ одиночные пикеты в поддержку Айдара Губайдулина pic.twitter.com/FEfF9gztUv — Смирнов (@sssmirnov) 1 сентября 2019 г.

IT-инженер «Сбербанк-Технологий», 25-летний Айдар Губайдулин заключён под стражу 9 августа. По версии силовиков, он якобы замахивался пластиковой бутылкой на полицейского. Вину в инкриминируемом деянии фигурант «московского дела» не признаёт.

Как писал News.ru, изначально в деле о «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК) было 13 фигурантов. Одновременно всем им также вменяется часть 1 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». 20 августа Следственный комитет отчитался о завершении расследования в отношении троих — Евгения Коваленко, Кирилла Жукова и Данилы Беглеца. 23 августа стало известно о завершении расследования по делу Ивана Подкопаева. Оно было возбуждено 30 июля — таким образом, следствие закончилось менее чем за четыре недели.