Студенты-иностранцы в Уфе грозят голодовкой, если их не выпустят погулять

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Иностранные студенты Уфимского юридического института МВД заявляют, что на протяжении двух месяцев заперты в общежитии. Они пригрозили голодовкой, если их не выпустят, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что студенты недовольны, потому что с 12 мая в Уфе разрешены прогулки, а их не выпускают. Студенты неоднократно обращались к руководству института, на что они получали одинаковый ответ: «Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю».

В знак протеста студенты не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами, — цитирует агентство обращение студентов, размещенном на портале электронной приемной республиканских органов власти.

Со своей стороны, пресс-служба вуза опровергла информацию о голодовке. Руководство вуза также сообщило о том, что студентам выделяются микроавтобусы для поездок за продуктами и отменены ограничения на выход в увольнение.

Как писал NEWS.ru, иностранные студенты, поступившие в Московский государственный университет имени Ломоносова на 1 курс, будут учиться дистанционно при сохранении плохой эпидемической ситуации.