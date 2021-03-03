Студенту из Омска, ловившему Интернет на берёзе, установили вышку

https://static.news.ru/photo/54da263c-7c2d-11eb-94de-96000091f725_660.jpg Фото: omskiy.kolhoznik/instagam.com

Омский студент Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи, вынужденный залазить на берёзу, чтобы подключаться к онлайн-занятиям, сообщил, что в деревне установили вышку сотовой связи.

2 марта вышку установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала, — написал Дудоладов на своей странице в Instagram.

Юноша рассказал о сложностях с доступом в Интернет в ноябре 2020 года. Он записал видеообращение к главе региона Александру Буркову. В нём он попросил от лица всех учащихся решить вопрос с некачественной связью во время дистанционного обучения. Позже в деревню приехал заместитель регионального Министерства связи Максим Сушков. Чиновник испытал трудности с подключением к Сети и не смог поговорить по сотовому телефону, поскольку его не было слышно.

Как писал NEWS.ru, Дудоладов записал видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Студент объяснил, что в Минсвязи решили не устанавливать вышки связи в населённых пунктах, где в сумме проживают 350 человек. Юноша попросил Матвиенко решить вопрос, поскольку в Омской области Минсвязь не подчиняется губернатору.