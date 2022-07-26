Студентов предложили освободить от подоходного налога на денежную помощь Депутат Метелев предложил освободить студентов от подоходного налога на денежную помощь

Фото: shutterstock

Попавшим в трудную жизненную ситуацию студентам вузов и колледжей могут выплачивать материальную помощь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил освободить учащихся от необходимости платить подоходный налог на такого рода поддержку. Он уточнил, что планирует внести такой законопроект в парламент уже в осеннюю сессию, пишет «Парламентская газета».

Государство поддерживает студентов, которым, например, нужна медицинская операция, у кого малообеспеченная семья, произошла трагедия в жизни, умер близкий родственник, — напомнил Метелев.

Депутат назвал несправедливой ситуацию, при которой государство сначала помогает нуждающимся студентам, а потом забирает часть средств в качестве оплаты налога. Согласно новой инициативе, государственная помощь не будет подвергаться налогообложению, если студент попал в обстоятельства, которые ухудшают условия его жизнедеятельности и не могут быть преодолены самостоятельно. Такую льготу Метелев предложил ввести для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, которые учатся в колледжах и вузах. Она также коснется докторантов в университетах и научных организациях.

Ранее стало известно, что учителя российских школ будут заполнять максимум по пять документов после того, как президент Владимир Путин подписал закон, направленный на снятие с педагогов излишней бюрократической нагрузки. Минпросвещения скорректировало проект приказа, в рамках которого предлагается сократить число документов для заполнения преподавателями.