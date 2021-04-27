Студентов отправят на каникулы с 1 по 10 мая

https://static.news.ru/photo/88562bae-a735-11eb-abf4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 по 10 мая студенты российских вузов уйдут на дополнительные каникулы. Минобрнауки занимается подготовкой соответствующего приказа, сообщает ТАСС.

Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса, — пояснил замминистра Дмитрий Афанасьев.

Он добавил, что в приказе ведомства всё будет чётко расписано.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими днями с 1 по 10 мая. Инициатива длинных выходных исходила от главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила её эпидемиологической ситуацией в стране.

Как сообщалось, майские каникулы вызвали неоднозначную реакцию россиян. Одни обрадовались лишней возможности отдохнуть, поработать на даче, другие пожалели о потерях в зарплате. Специалисты, в свою очередь, отметили, что эпидемиологической необходимости вводить длинные выходные в настоящее время нет.