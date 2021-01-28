Студентов МГУ могут вернуть к очному обучению

https://static.news.ru/photo/773f9f50-961e-11e9-9695-fa163e074e61_660.jpg МГУ Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Руководство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова приняло решение о возврате к очному обучению. Соответствующее постановление подписал ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

В документе говорится, что весенний семестр начнётся 8 февраля. При этом в университете будут соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавируса, студенты и преподаватели должны быть в масках.

По возможности организовать отдельные дни для дистанционных занятий и дни для контактной работы в аудиториях (на разных курсах — разные дни недели). При необходимости использовать вечернее время для занятий или организовывать посменное обучение студентов, — отмечается в приказе, опубликованном на сайте МГУ.

Кроме того, вводится контроль за соблюдением социальной дистанции и «шахматная» рассадка обучающихся. Преподавателей старше 65 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями будут допускать к очной работе только по согласованию. При необходимости частично будут применяться дистанционные технологии.

В Студенческом совете организации отметили, что приказ не вводит полного аудиторного обучения.

Документ означает, что факультеты самостоятельно смогут определять формат проведения всех занятий: разрешено проведение как аудиторных, так и дистанционных занятий, — отметили в Telegram-канале студенческой организации.

Студенты высказывали свои пожелания о формате обучения в специальном опросе, результаты которого ректорат может учесть при организации работы.

Ранее о возврате к очному обучению сообщили МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО. Студенты этих вузов также вернутся в аудитории 8 февраля.

До этого о возвращении к очному обучению сообщили Финансовая академия при правительстве РФ и Российский университет дружбы народов, писал NEWS.ru.