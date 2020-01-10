https://static.news.ru/photo/3470a4de-33ea-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pk.odin.mgimo.ru

Администрация МГИМО вызвала для объяснений студентов. Их подозревают в избиении сына Михаила Жванецкого.

Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения, — цитирует РИА Новости представителя института Викторию Калашникову.

Ранее они были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Одного из молодых людей задержали до полного выяснения обстоятельств дела.

Как сообщал NEWS.ru, сына Михаила Жванецкого Дмитрия избили в ресторане на Минской улице. Молодой человек пытался заступиться за девушку, однако злоумышленнику удалось повалить его на землю. Сына писателя доставили в больницу с рваной раной губы и полости рта.