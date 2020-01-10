Администрация МГИМО вызвала для объяснений студентов. Их подозревают в избиении сына Михаила Жванецкого.
Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения, — цитирует РИА Новости представителя института Викторию Калашникову.
Ранее они были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Одного из молодых людей задержали до полного выяснения обстоятельств дела.
Как сообщал NEWS.ru, сына Михаила Жванецкого Дмитрия избили в ресторане на Минской улице. Молодой человек пытался заступиться за девушку, однако злоумышленнику удалось повалить его на землю. Сына писателя доставили в больницу с рваной раной губы и полости рта.