Фото: Фото: pk.odin.mgimo.ru

Администрация МГИМО вызвала для объяснений студентов. Их подозревают в избиении сына Михаила Жванецкого.

Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения, — цитирует РИА Новости представителя института Викторию Калашникову. 

Ранее они были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Одного из молодых людей задержали до полного выяснения обстоятельств дела. 

Как сообщал NEWS.ru, сына Михаила Жванецкого Дмитрия избили в ресторане на Минской улице. Молодой человек пытался заступиться за девушку, однако злоумышленнику удалось повалить его на землю. Сына писателя доставили в больницу с рваной раной губы и полости рта.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях