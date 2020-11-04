Студентов Алтайского университета поздравили флагом несуществующей страны

https://static.news.ru/photo/b07139b2-1e8c-11eb-ac03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алтайский государственный университет/vk.com

Алтайский государственный университет поздравил своих студентов с Днём народного единства, однако администратор группы учреждения во «ВКонтакте» допустил ошибку при оформлении.

Слова ректора Сергея Бочарова были оформлены в виде картинки.

От патриотического настроя молодых россиян зависит могущество нашей страны в будущем! <...> В единстве — уверенность и непобедимость нашей Родины! — говорится в открытке.

При этом цитату ректора украшал бело-красно-голубой флаг неизвестного государства. Вероятно, автор картинки хотел разместить на ней бело-сине-красный флаг России.

Спустя некоторое время поздравление с ошибкой заменили, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что краснодарские скульпторы подарили Ульяновску памятник поэту Михаилу Лермонтову. При этом они не заметили, что допустили ошибку в выгравированном тексте.