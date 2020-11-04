Студентов Алтайского университета поздравили флагом несуществующей страны

Алтайский государственный университет поздравил своих студентов с Днём народного единства, однако администратор группы учреждения во «ВКонтакте» допустил ошибку при оформлении.
Слова ректора Сергея Бочарова были оформлены в виде картинки.
От патриотического настроя молодых россиян зависит могущество нашей страны в будущем! <...> В единстве — уверенность и непобедимость нашей Родины! — говорится в открытке.
При этом цитату ректора украшал бело-красно-голубой флаг неизвестного государства. Вероятно, автор картинки хотел разместить на ней бело-сине-красный флаг России.
Спустя некоторое время поздравление с ошибкой заменили,
Ранее NEWS.ru писал, что краснодарские скульпторы подарили Ульяновску памятник поэту Михаилу Лермонтову. При этом они не заметили, что допустили ошибку в выгравированном тексте.