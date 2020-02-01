https://static.news.ru/photo/dec6742e-44c3-11ea-802b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.

По словам главврача областной клинической инфекционной больницы Тюменской области Ольги Сиюткиной, девушке оказывается вся необходимая помощь, она находится под постоянным наблюдением медиков. Также под наблюдением находятся молодые люди, с которыми контактировала студентка, у них никаких симптомов пока не выявлено, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области. По последним данным, число погибших от коронавируса составляет 259 человек, инфицировано 11374 человека.