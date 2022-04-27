Студентам разрешат сдавать дипломы в электронном виде из-за цен на бумагу

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В связи с подорожанием бумаги вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной работы на цифровом носителе, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что требования к выпускной квалификационной работе относятся к компетенции учебного заведения согласно закону об образовании.

Вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт проверку в связи с повышением цен на бумагу. В ведомстве подчеркнули, что намерены незамедлительно принять меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен.

До этого владелец магазина канцтоваров в Красноярске сообщил о дефиците офисной бумаги, вызванном тем, что финская компания Kemira остановила поставки белящих реагентов. Он отметил, что в его магазине офисной бумаги А4 нет, как и у поставщиков из Новосибирска.

В конце марта в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги не будет, ведомство ожидает стабилизации поставок в течение недели. Там подчеркнули, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка.

Позже в ведомстве сообщили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля. В министерстве отметили, что в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали данной продукцией не только внутренний рынок, но и поставляли её в зарубежные страны.