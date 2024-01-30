Студентам разрешат работать учителями: что станет с качеством образования

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что нехватку школьных учителей компенсируют в том числе за счет студентов, которым разрешили вести уроки с четвертого курса. По данным министерства, сегодня в школах работают более 50 тысяч учащихся вузов. Получится ли у государства таким образом закрыть кадровые дыры и почему многие опасаются массового прихода в учебные заведения недоучившихся специалистов, разбирался NEWS.ru.

Каким студентам разрешат работать

На встрече с Владимиром Путиным министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что проблемы с сокращением числа учителей по определенным предметам будут решены.

«Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах», — сказал чиновник.

В сентябре 2023 года комиссия Госсовета предложила разрешить студентам-очникам работать с третьего курса. В частности, представитель группы по образованию напомнил, что такую практику уже использовали во время пандемии COVID-19. Тогда на смены выходили студенты медицинских институтов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который предоставляет студентам старших курсов право преподавать в школах до получения диплома. Как пояснял зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, в школе смогут преподавать успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса. При этом с третьего курса студенты технических вузов смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам — секции и кружки, например такие, так робототехника.

Сколько учителей не хватает школам

По данным организации «Народный фронт. Аналитика», российским школам остро не хватает педагогов: 40% образовательных учреждений ищет учителей. Такие результаты показал опрос директоров школ. Чаще всего речь идет о предметниках. По словам руководителей средних учебных заведений, наиболее востребованы преподаватели математики и иностранных языков.

Ранее общественное движение «Родители Москвы» провело опрос об укомплектованности школ преподавателями. В нем приняли участие около тысячи родителей из разных регионов страны. 48% респондентов заявили, что в школах, где учатся их дети, не хватает учителей. 16% рассказали об отсутствии педагогов сразу по нескольким дисциплинам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Екатерины Смороды, в российских школах не хватает 250 тысяч преподавателей, при этом наблюдается «колоссальный отток». По словам омбудсмена, учителя вынуждены вести предметы не только по своему профилю. Она заявила, что подчас из-за острого дефицита кадров закрываются целые учреждения.

Помогут ли студенты компенсировать нехватку педагогов

Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева в разговоре с NEWS.ru назвала правильным шагом привлечение студентов педвузов к работе в школах преподавателями.

«Школам в регионах, где есть дефицит учительских кадров, это поможет решить кадровую проблему. Вузы получают возможность автоматически решать многочисленные организационные вопросы, связанные с прохождением студентами педагогической практики», — пояснила Локтева.

По ее мнению, помочь в воспитании и становлении молодых педагогов смогут и учителя-практики из школы, в которой работает студент. Это должно позитивно сказаться на подготовке специалиста, считает она, а сами студенты, многие из которых вынуждены искать подработку, но не по специальности, тоже получают ряд преимуществ.

«Во-первых, легальная работа по своей профессии. Не официантом или грузчиком, а учителем. Во-вторых, к моменту выпуска, помимо диплома, будет стаж работы по специальности. В-третьих, люди смогут оценить, готовы ли они к работе в школе, еще до выпуска из вуза», — добавила Наталья Локтева.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В комитете Совета Федерации по науке и образованию инициативу сочли спорной. Сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru: с одной стороны, студенты заинтересованы в работе, а с другой — часть депутатского корпуса, педагогов и родителей опасается привлечения студентов, называя их «недоучками». Парламентарий полагает, что инициатива может подойти для образовательных программ начальной школы или сельских образовательных учреждений.

Автор Telegram-канала «Наука и университеты» профессор Евгений Белый считает, что речь идет «о крайне неудачной и неперспективной затее».

«Школы телами студентов смогут каким-то образом закрыть свои кадровые пробоины, понимая при этом, что имеют дело с временщиками, которые в большинстве своем не настроены на работу в этом учебном заведении после окончания вуза. При этом следует иметь в виду, что школа получает не совсем полноценного учителя, который не имеет практического опыта и не изучал многие дисциплины, связанные с методикой преподавания, так как эти дисциплины, как правило, изучаются на выпускных курсах», — высказал мнение NEWS.ru Белый.

Он признал, что студенты, безусловно, получат определенный практический опыт, но во время работы в школе они будут отвлечены от учебного процесса в вузе, когда изучается масса важных предметов и идет подготовка к государственной аттестации.

По словам профессора, не совсем понятно, как студенту удастся совмещать обучение с работой в школе, где необходимо готовиться к урокам, оформлять обязательную документацию и проверять самостоятельные работы учащихся.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин называет привлечение студентов на работу в школы «очередным безрассудным экспериментом». «В этой логике можно уйти очень далеко. Например, можно привлечь старшеклассников, чтобы они преподавали в начальной школе. Если допустить массовый приход студентов-недоучек в школы и детские сады, то на выходе мы получим окончательный коллапс системы образования», — заявил NEWS.ru Долинин.

По его словам, происходящее «все больше напоминает имитацию образовательного процесса»: «У нормальных родителей может встать вопрос: если недоучителя преподают детям, зачем вообще ходить в такую школу».

Нестандартное решение может быть удачным?

В Национальном родительском комитете также призвали максимально взвешенно подойти к этой инициативе.

«Согласно имеющейся статистике, всего 30% выпускников педвузов идут потом работать в школы. Причем спустя три года из числа тех, кто пошел работать по специальности, остается не более 20%. Есть риск, что и студенты, которых направят на работу в школы, разбегутся», — заявила NEWS.ru глава организации Ирина Волынец. По ее словам, многие, поступая в педвузы, изначально не планируют потом идти работать по специальности.

Волынец также отметила, что до сих пор непонятен механизм рекрутирования студентов на работу в школы: «Если человек учится на очном отделении, то как он может полноценно трудиться? В любом случае будет страдать либо учеба, либо работа».

При этом собеседница NEWS.ru признала, что школы сегодня как никогда нуждаются в молодых кадрах. Она напомнила: согласно результатам исследования «Актион образования», в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20–30 лет, они составляют около 10% общего числа педагогов.

Впрочем, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара не видит в практике привлечения студентов в школы ничего порочного. «Молодые кадры, в том числе студенты, это нестандартные решения, гибкость, адаптивность. Согласно нашим исследованиям, около 40% студентов имеют опыт работы по специальности. Эту практику надо укреплять и расширять. Мы живем в быстро меняющемся мире, сегодня, чтобы быть готовым к технологическим вызовам, надо входить в профессию буквально со школьной скамьи», — указала Касамара. При этом она признала, что фундаментальные знания, которые закладываются в вузе, тоже очень важны.

Читайте также:

В России обнаружили дефицит школьных учителей

Профсоюз: в большинстве регионов России оклады учителей оказались ниже МРОТ

«Нет выбора»: от родителей требуют отправлять детей на патриотические уроки

«Цифры катастрофические»: почему оклады 76% учителей ниже МРОТ

«Моя порция еды на день — меньше, чем в блокадном Ленинграде»