Студентам предложили преподавать на Украине за семь тысяч рублей в день

Фото: shutterstock

Студентам из Новосибирска предложили преподавать в Херсоне и Запорожье за семь тысяч рублей в день, сообщает «МК в Новосибирске». Отмечается, что в чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предлагают командировки на территорию Украины, чтобы подготовить школьников к новому учебному году.

Срок поездки — с августа по октябрь, желающим обещают сохранить рабочее место и оплатить трансфер. По данным издания, в качестве контактного лица указывается телефон бывшего директора вечерней школы города, сейчас преподающего в НГПУ.

Преподаватели должны будут провести с украинскими детьми и подростками учебную работу, которая поможет им начать учебный год.

17 июня сообщалось, что выпускник одной из киргизских школ во время выступления на последнем звонке раскритиковал своих преподавателей. В частности, школьник упрекнул учителей в отсутствии моральных принципов и необходимой образовательной базы. Его обращение было записано на видео и распространилось в Сети.

Помимо индивидуальных претензий, он высказался и о глобальных проблемах в сфере образования страны, приведя в пример технологический прогресс. Он подчеркнул, что на самом деле уважает всех учителей, но «друг скажет в лицо, а враг похвалит».