Студентам Подмосковья разблокируют транспортные карты с 12 января

https://static.news.ru/photo/94248600-53fd-11eb-8398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортные карты студентов вузов и колледжей Подмосковья будут разблокированы с 12 января. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

С 12 января мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней, — цитирует Кротову телеканал «360».

Проездные документы определённых категорий граждан были заблокированы в связи с пандемией коронавируса. Это было сделано для того, чтобы снизить загруженность и, соответственно, скопление пассажиров в общественном транспорте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв заявлял, что после новогодних каникул школы и детские сады Подмосковья возобновят работу в очном режиме с 11 января. А с 13 января начнут работать и колледжи. Отмечается, что во всех учреждениях будут соблюдаться санитарные нормы. Так, учителя будут обязаны носить маски во время индивидуальных занятий, а в остальное время — постоянно использовать средства защиты. В масках и перчатках должны работать сотрудники пищеблоков. Меры будут действительны до 1 января 2022 года.

Как писал NEWS.ru, школьники Свердловской области после каникул начали обучение в очной форме. При этом меры безопасности в учебных заведениях усилены, чтобы упредить распространение коронавируса.

Школы обеспечены средствами защиты: антисептиками, рециркуляторами воздуха, а также бесконтактными термометрами. Власти региона распорядились организовать отдельные входы и выходы и составить особое расписание занятий, чтобы развести потоки детей.