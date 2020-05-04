Студентам медвузов Москвы заплатят за практику в коронавирусных стационарах

https://static.news.ru/photo/63b72916-8df4-11ea-b876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подписал приказ о выплатах студентам медицинских факультетов за работу и прохождение практики в коронавирусных стационарах.

В соответствии с документом, молодые специалисты, которые будут трудиться в должности младшей медсестры, получат 115 тысяч рублей, а в должности медсестры — 175 тысяч рублей.

Кроме того, надбавку в 20 тысяч рублей получат студенты, которые проходят практику в медучреждениях, где не лечат коронавирус, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Московская область заявила, что приглашает медиков всех профилей со всей России работать вахтовым методом в больницы, специализирующиеся на коронавирусных пациентах. Зарплаты предлагают такие: заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц, реаниматологу — от 209 тысяч, медсёстрам — от 125 тысяч, санитарам — от 60 тысяч рублей, писал NEWS.ru.