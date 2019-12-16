https://static.news.ru/photo/dfe00b60-2031-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Афиша к фильму «Список Шиндлера» Фото: Global Look Press

19-летнего студента признали виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» за публикацию отрывка фильма «Список Шиндлера», сделанную шесть лет назад. Суд не принял во внимание новую поправку, по которой распространение изображения нацистской символики не карается, если не содержит признаков пропаганды.

Шесть лет назад студент одного из вузов Владикавказа Илья Гусоев опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик, содержащий нацистскую символику. На момент публикации ему было 13 лет. Но сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли ролик в соцсети «ВКонтакте» только сейчас, сообщают «Кавказ.Реалии».

Видео, за которое осудили молодого человека, по факту является отрывком из фильма «Список Шиндлера», в котором фашист убивает еврея.

Примечательно, что 2 декабря вступила в силу новая поправка, согласно которой изображение нацистской символики не всегда является нарушением.

Мы надеялись, что суд примет во внимание совсем свежую поправку от 2 декабря 2019 года о том, что нацистскую символику и атрибуты запрещено распространять за исключением случаев, когда их демонстрация формирует негативное отношение к идеологии нацизма и не содержит признаков пропаганды. Мы будем обжаловать решение в Верховном суде республики, — заявил адвокат Алан Тедеев.

Гусоев оштрафован на одну тысячу рублей, но он опасается, что наличие в биографии подобного инцидента может плохо сказаться на его карьере, поэтому намерен, по его словам, отстаивать свои права до конца.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за демонстрацию нацистской символики. Документ позволяет использовать символику и атрибутику Третьего рейха в произведениях науки, литературы и искусства.