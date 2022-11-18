Студента-инвалида заподозрили в поджоге баннеров и отправили в психбольницу

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Новосибирский портал NGS сообщает, что подозреваемого в поджоге двух баннеров в поддержку СВО студента с инвалидностью из Краснообска направили на принудительное обследование в психиатрическую больницу. Подозреваемый Дмитрий Каримов отрицает свою причастность к поджогам, а показания, по его словам, он давал под давлением. По словам адвоката, в материалах уголовного дела нет явных доказательств, указывающих на причастность Каримова к поджогам, кроме его признания.

Отправка Каримова в психдиспансер обосновывается ходатайством следователя по уголовному делу. Мы считаем это необоснованной мерой: Дмитрий — только подозреваемый, его вина ничем не доказана. У нас же есть неоспоримые доказательства его непричастности к поджогу баннеров, — сказал адвокат Юрий Голубицкий.

NGS уточняет, что Каримов — инвалид третьей группы по тугоухости и имеет серьезные проблемы с координацией.

Как пишет издание, задержали Каримова утром 14 октября. Тогда, со слов подозреваемого, пять человек в масках затолкали его в машину, отвезли его в лес, где оказывали психологическое давление и били электрошокером.

Согласно информации NGS, Каримов сознался в поджогах по двум эпизодам: в августе и сентябре. По возвращении домой, как указывает источник, на его теле были ожоги и ссадины — их зафиксировали в Новосибирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

От данных поначалу показаний молодой человек отказался.

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