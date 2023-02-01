«Прогресс не остановить»: студент о написании диплома с помощью нейросети Написавший диплом с помощью нейросети студент заявил, что это проявление прогресса

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Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан, написавший диплом с помощью нейросети, рассказал «Звезде», что сделал это, поскольку это веяние времени. Он добавил, что это сродни открытию сети Интернет для учащихся двадцатилетней давности.

Я считаю, что прогресс нельзя остановить. Как 20 лет назад люди писали дипломы, используя библиотеки, но кто-то выясняет, что есть Google, так и сейчас то же самое можно произвести с ChatGPT. Вопрос в том, насколько критично подходить к этой информации, — сказал Жадан.

Ранее по словам студента, за 11 часов ему удалось собрать первую версию диплома. После нескольких правок от научного руководителя он доработал его с помощью ChatGPT. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно».

Молодой человек не сдержался и рассмеялся на защите и в итоге получил лишь тройку, чем, впрочем, остался более чем доволен. В вузе начали проверку сообщения.