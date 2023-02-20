Власти Крыма снесут строившуюся 9 лет копию британского корабля XVII века

Фото: royal.sovereign/vk.com

копия линкора «Повелитель морей»

В Крыму на пляже бухты Бугаз под Судаком снесут строившуюся девять лет копию британского линкора «Повелитель морей» 1637 года, сообщается в распоряжении главы республики Крым. Объект был возведен российским предпринимателем Виктором Скалетто, который продал свою недвижимость и личный автотранспорта и переехал в Крым специально для воплощения задумки, передает «МК в Крыму».

Как сообщает издание, причиной сноса объекта, ставшего визитной карточкой бухты Бугаз, стали неправильно оформленные документы. Строение было признано незаконным. Согласно документу, работы по сносу обойдутся в 4,5 млн рублей.

Внутри корабля Скалетто хотел открыть музей, в котором посетители смогли бы узнать о быте моряков XVII столетия. На вырученные после продажи имущества деньги энтузиасту удалось построить две палубы из шести. Во время строительства на объекте проводились квесты для детей, а желающие могли ознакомиться с процессом возведения корабля. В работе Скалетто помогали добровольцы и друзья.

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов ранее заявил о планах по демонтажу памятника создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Он был установлен в 2000 году по инициативе местных десантников.