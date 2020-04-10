Строительство в Подмосковье остановят со следующей недели

https://static.news.ru/photo/4206c680-7b59-11ea-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. Строительство в регионе будет остановлено с 13 апреля.

По его словам, ограничения затронут многоквартирные дома, школы и детские сады. Работать будут только предприятия, деятельность которых необходима, сказал он в Instagram.

Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил — дистанции, маски, контроль температуры. Всё это работодатель должен обеспечить, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, по аналогии с Москвой в регионе вводится пропускной режим. По словам Воробьёва, ограничения начнут появляться поэтапно. Власти подготовили онлайн-платформу, на которой необходимо будет зарегистрироваться для передвижения.