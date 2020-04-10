Строительство в Подмосковье остановят со следующей недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. Строительство в регионе будет остановлено с 13 апреля.
По его словам, ограничения затронут многоквартирные дома, школы и детские сады. Работать будут только предприятия, деятельность которых необходима,
Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил — дистанции, маски, контроль температуры. Всё это работодатель должен обеспечить, — заключил он.
Как ранее писал NEWS.ru, по аналогии с Москвой в регионе вводится пропускной режим. По словам Воробьёва, ограничения начнут появляться поэтапно. Власти подготовили онлайн-платформу, на которой необходимо будет зарегистрироваться для передвижения.
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