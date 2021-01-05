Строительство трассы Гамбург — Шанхай через РФ начнётся в 2021 году

https://static.news.ru/photo/fe556c26-4f55-11eb-afcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В 2021 году начнётся строительство трассы «Меридиан», которая соединит Гамбург и Шанхай. Частично дорога пройдёт по территории России.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём видеообращении, опубликованном в Instagram. По его словам, трасса фактически пройдёт «по диагонали Саратовской области от Перелюбского до Турковского района, причём с мостовым переходом».

Кроме того, Володин подчеркнул, что появление этой дороги позволит не только улучшить транспортное обеспечение, но и будет способствовать экономическому развитию.

Общая протяжённость трассы составит около 8,5 тысяч км. Отрезок дороги, который пройдёт по территории РФ, будет длиной около 2 тысяч км. Проект призван увеличить скорость доставки грузов из Европы в Азию почти в пять раз.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в октябре 2020 года «Автодор» анонсировал строительство трассы от Урала до Чёрного моря — автомобилисты смогут доехать от Урала до Черноморского побережья на десять часов быстрее по новой платной дороге Екатеринбург — Краснодар. В настоящее время путь занимает около 43 часов.