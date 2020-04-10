Строительство остановят в Москве с 13 по 19 апреля

Столичные власти приостановят в Москве с 13 по 19 апреля всё строительство. Исключение составят объекты медицинского назначения и работы с непрерывным циклом.
Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе,
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Причиной стали слабая дисциплина и самоорганизация со стороны граждан.
За основу был взят порядок цифр, принятый в Москве. Мера ответственности для физических лиц — 4 тысячи рублей при первом нарушении и 5 тысяч при втором или в случае управления автомобилем.
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