Строительство остановят в Москве с 13 по 19 апреля

https://static.news.ru/photo/b409e15c-7b4c-11ea-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти приостановят в Москве с 13 по 19 апреля всё строительство. Исключение составят объекты медицинского назначения и работы с непрерывным циклом.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе, пишет ТАСС. В городе также временно запретят каршеринг.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Причиной стали слабая дисциплина и самоорганизация со стороны граждан.

За основу был взят порядок цифр, принятый в Москве. Мера ответственности для физических лиц — 4 тысячи рублей при первом нарушении и 5 тысяч при втором или в случае управления автомобилем.