https://static.news.ru/photo/9843af8e-6b6b-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Инфекционный центр для заразившихся коронавирусом в Новой Москве будет достроен и открыт в течение месяца, что быстрее обычного в 6–8 раз. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что если обычно для возведения такого объекта требуется 6–8 месяцев, то сейчас строители уложатся в месяц.

В настоящее время в круглосуточном режиме на строительстве инфекционного центра задействовано около пяти тысяч человек и 1,2 тысячи строительных машин, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что в возведении центра заняты специалисты 35 строительных компаний и работы развёрнуты по всем блокам и корпусам будущего центра. Кроме того, ведётся строительство общежития для медиков на 2000 мест.

Строительство коронавирусного центра началось 18 марта. Он займёт территорию в 43 га. Больница сможет принять 500 пациентов, в том числе в реанимации — 250 человек.

NEWS.ru писал, что правительство РФ запустит интернет-ресурс «Стопкоронавирус.рф» для информирования населения о распространении COVID-19 на территории России.