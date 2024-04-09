Строительный эксперт предупредил о дефиците кадров в отрасли Эксперт Корягин: дефицит кадров в строительных категориях доходит до 40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В строительной области наблюдается дефицит кадров в связи с оттоком мигрантов и отсутствием должного уровня специального строительного образования, рассказал в беседе с РИАМО руководитель инженерно-строительной компании Александр Корягин. По его словам, в будущем может появиться еще один социальный класс — новые рабочие.

По официальным данным, дефицит кадров в некоторых категориях доходит до 40%! Да, тому виной и знаменитая «демографическая яма» 90-х, и отсутствие среднего специального строительного образования в полном объеме. Но половина страны еще не обеспечена жильем — кто его будет строить? — уточнил специалист.

Большую часть кадров строительных компаний всегда занимали мигранты, поэтому их массовый отток неблагоприятно сказался на отрасли, отметил эксперт. Из-за дефицита рабочей силы останавливаются стройки, следовательно, возмущаются клиенты, а застройщик теряет деньги.

Корягин добавил, что в будущем появится новый социальный класс — новых рабочих, которые будут аккуратны, замотивированы и станут обладать нужными профессиональными качествами. По его мнению, профессия строителя станет более высокооплачиваемой, чем специалистов отрасли IT.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что эсеры предлагают ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например в школы и больницы. Он добавил, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности сотрудников предприятия.