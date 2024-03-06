Строительный эксперт назвал места в доме, где чаще всего появляется плесень Строительный эксперт Анохин: плесень чаще всего появляется под плинтусами

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Плесень чаще всего появляется под плинтусами, за шкафами и в закрытых нишах, предупредил строительный эксперт Александр Анохин. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что условия для образования плесени возникают при плохой вентиляции, гидроизоляции и недостаточном утеплении.

Чаще всего условия для появления плесени возникают при недостаточном утеплении, плохой гидроизоляции и вентиляции в домах, что приводит к смещению так называемой «точки росы» внутрь помещения. Как правило, это углы, низ стен в районе плинтусов и закрытые ниши, например за шкафами с установленным «цоколем», — пояснил эксперт.

Также стоит обратить внимание на толщину стен. В доме с тонкими стенами плесень образуется чаще. Анохин порекомендовал заранее уточнять у продавца дома данные показатели. Тонкие стены опасны не только из-за возможного появления плесени, но и из-за холода в помещении.

В каркасных домах проблема чаще всего возникает из-за ошибки строителей, когда те путают местами пароизоляционные пленки. Если грибок образовался внутри каркаса, избавиться от него поверхностными способами не получится. Эксперт пояснил, что придется вынимать утеплитель и обрабатывать древесину химическим составом, после чего ее нужно высушить и собрать обратно.

Технолог Алексей Меньшиков ранее рассказал, что распространенное мнение о пользе перекиси водорода в борьбе с плесенью является справедливым лишь отчасти. По его словам, это средство неэффективно для полного избавления от вредного грибка.