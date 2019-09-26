https://static.news.ru/photo/39bf1164-e052-11e9-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dtp_irk

Рабочие, занятые на строительстве многофункционального образовательного центра «Точка будущего» в окрестностях Иркутска, устроили уличную акцию протеста. На это их подтолкнули задержки зарплат.

Как пишет местное издание IrkutskMedia , учредителями и инвесторами проекта стали бизнесмен Альберт Авдолян и председатель попечительского совета, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Генподрядчиком объекта выступила турецкая строительная компания ESTA Construction.

Строительство многофункционального образовательного комплекса «Точка будущего» в Иркутском районе должно было завершиться в 2019 году, а в начале 2020-го — стартовать первый этап обучения.

Как писал News.ru, 22 мая занятые на строительстве детского сада в Иркутске китайские рабочие начали забастовку. Позднее компанию — подрядчика стройки оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов.