Рабочие, занятые на строительстве многофункционального образовательного центра «Точка будущего» в окрестностях Иркутска, устроили уличную акцию протеста. На это их подтолкнули задержки зарплат.
Как пишет местное издание
Строительство многофункционального образовательного комплекса «Точка будущего» в Иркутском районе должно было завершиться в 2019 году, а в начале 2020-го — стартовать первый этап обучения.
Как писал News.ru, 22 мая занятые на строительстве детского сада в Иркутске китайские рабочие начали забастовку. Позднее компанию — подрядчика стройки оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов.