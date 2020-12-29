Строители и студенты смогут записаться на прививку от COVID-19 с 30 декабря

https://static.news.ru/photo/6fff5bb4-49ea-11eb-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Работники строительного комплекса и студенты колледжей и вузов Москвы старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин отметил, что с завтрашнего дня расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Теперь помимо работников медицины, образования, правопорядка, торговли и СМИ, прививку могут сделать работники строительного комплекса Москвы, а также студенты колледжей и вузов. Кроме того, привиться смогут страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

Мэр напомнил, что прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других.

Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, — написал Собянин на своём официальном сайте.

Как сообщил градоначальник, гражданам, получившим вакцину, будет возвращено право бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Речь идёт о москвичах старшего возраста, студентах старше 18 лет и гражданах с хроническими заболеваниями. Их социальные карты автоматически разблокируются через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что лица, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, в январе смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг.

15 декабря Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения.