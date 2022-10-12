Строители бункеров подтвердили рост спроса россиян на их услуги

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В одной из российских компаний, которые строят бункеры и бомбоубежища, рассказали, что россияне стали намного больше интересоваться их услугами, сообщает Lenta.ru. В компании уточнили: несмотря на рост спроса, не все, кто обращается за услугой, в итоге способны позволить себе расходы на собственный бункер, ведь его постройка стоит недешево.

Конечно, спрос изменился чуть-чуть, но, вы знаете, тут надо разграничить спрос и интерес. Интересоваться начали, конечно, намного больше. До заказов всегда доходит какой-то процент, потому что это даже не то, что дом построить и даже подвал, это сложное сооружение, и оно стоит недешево, соответственно, некоторые просто не располагают таким бюджетом, — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на бомбоубежища. Цены зависят от региона установки и комплектации и варьируются от 150 тысяч рублей до 10 млн. Автор одного из объявлений на электронной доске заявил, что количество звонков резко возросло за последние две недели. Он добавил, что большинство людей пока только интересуются ценами и комплектацией, заказ же делают около 30%.

До этого журналистка Ксения Собчак объяснила, как найти в Москве бомбоубежище, учитывая, что их месторасположение — государственная тайна. Она посоветовала жителям столицы обратиться в управу района, сотрудники которой должны указать расположение укрытия.