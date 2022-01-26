Стринги против РПЦ: зачем россияне снимаются голыми на фоне храмов

В последнее время в соцсетях и СМИ обсуждают возникающие то и дело инциденты с довольно провокационными фотосессиями на фоне церквей. Девушки регулярно выкладывают в Сеть пикантные фотографии, на которых, помимо обнажённых частей тела, фигурируют и культовые здания. В большинстве случаев такие «модели» подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов, однако даже это не останавливает странный тренд. Во власти нет единого мнения, что же делать в такой ситуации. NEWS.ru разбирался, с чем же мы имеем дело: банальным хулиганством с целью снискать популярность в соцсетях, тонким троллингом или открытым «атеистическим акционизмом».

«Крестик снимите»

Последний подобный скандал разразился в Екатеринбурге — там модель Ангелина Кузнецова сфотографировалась в нижнем белье в апартаментах, окна которых выходили прямо на храм Большой Златоуст. Считать ли снимок вызывающим — большой вопрос. На нём запечатлена модель Ангелина Кузнецова, которая приобнимает другую девушку, обе — в нижнем бельё.

Практически сразу после появления скандальной фотографии в Сети девушка оказалась в центре внимания — она сама призналась, что получила множество сообщений с угрозами. К проверке истории подключилась местная полиция. В частности, глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «горе-мотыльки, вероятно, живут по принципу: хорошими делами прославиться нельзя». Представитель полиции посетовал на то, что в детстве девушки, вероятно, «не знали хорошего родительского ремня», посоветовав «не путать демократию и свободу слова с анархией».

В итоге Кузнецова была вынуждена принести извинения. В своём аккаунте в Instagram девушка сообщила, что уважает все религии, и ту, «которая является самой главной и важной в России». Она подчеркнула, что не хотела оскорблять кого-либо своими фотографиями, заверив, что поддерживает традиционные ценности.

Между тем подобные истории стали повторяться регулярно. Например, только за минувшую осень в России возбудили три уголовных дела об оскорблении чувств верующих. Первое — против блогера Руслана Бобиева и его девушки, второе — против модели Лолиты Богдановой, третье — против 30-летней жительницы Петербурга. Во всех перечисленных случаях молодые люди сделали снимки с интимным подтекстом рядом с православными храмами.

Так, Бобиев сфотографировался на фоне храма Василия Блаженного. На снимке его девушка в полицейской форме стоит на коленях и имитирует половой акт. В итоге Бобиева и Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии, по мнению суда, они «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу».

Вынесение приговора фигурантам дела о провокационной фотосессии у храма Василия Блаженного - блогеру Руслану Бобиеву (Руслани Муроджонзода) и его подруге Анастасии Чистовой пресс-служба Тверского районного суда/АГН «Москва»

В октябре полиция начала проверку видео Лолиты Богдановой, более известной как Лола Банни, а через два дня против девушки возбудили уголовное дело. В видеоролике, снятом, по признанию модели, «два или три года» назад, она обнажила грудь на фоне храма Василия Блаженного.

Жительницу Санкт-Петербурга задержали 31 октября за снимок: она с задранной юбкой сидит на корточках рядом с Исаакиевским собором. По горячим следам в отношении девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фотограф Алексей Анегин считает, что в этой истории, похоже, «хайпуют» все: и те, кто фотографируется, и те, кто спешит сразу же возбудить уголовное дело.

Подобные любительские фотосессии проходили и пять, и десять лет назад. Однако каким-то образом статья 148 УК РФ, предусматривающая ответственность за оскорбление чувств верующих, только в последнее время оказалась на «хайпе». Но это же откровенный архаизм, — говорит в беседе с NEWS.ru Анегин.

Он признался, что его пугает инициативность должностных лиц. Фотограф даже предложил: чтобы чувства верующих не задевались и не оскорблялись, следует рассмотреть вопрос комплексной маскировки зданий религиозного назначения, как, например, это было сделано в блокадном Ленинграде в отношении реально ценных памятников культурного наследия нашей страны. Анегин рассказал, что в своей практике не использует культовые атрибуты:

Например, если на модели во время ню-фотосесии имеется крестик, я всегда советую снять его. Так как считаю глупым его нахождение на теле человека, который в кадре будет демонстрировать совершенно иные человеческие ценности, а именно красоту тела, право свободного выражения себя, чувственные эмоции.

В то же время собеседник отметил: если человек таким образом протестует против насаждения религиозных взглядов, то подобное поведение «является абсолютно дикарским, туземным». По словам фотографа, «атеизм — это не позирование с голым „задом“ на фоне крестов».

Другой фотограф, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал NEWS.ru, что дважды получал заказ — ему предлагали сфотографировать в рекламных целях обнажённых девушек напротив религиозных зданий. Заказчики объясняли это тем, что «хайп будет классный, тема разойдётся по Сети, а в случае чего — штраф заплатим». То есть, говорит он, «никакой политики в этих историях не было, только бизнес». Однако мужчина от таких предложений отказался.

«Низвести сакральность»

Таким образом, можно предположить, что в основе нынешнего тренда — желание популярности. Другой вопрос, чем он вызван. По мнению кризисного психолога Павла Пономарёва, изначально история была запущена группой Pussy Riot, участницы которой в 2012 году устроили эпатажную акцию в храме Христа Спасителя. Акция получила широкий резонанс — и понеслось.

По словам эксперта, популярность любой ценой — это, пожалуй, единственный сегодня социальный лифт, приводящий к каким-то заработкам. При этом, продолжает он, символически происходит борьба против зависимости РПЦ от государства.

Участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алёхина (слева направо), обвиняемые в хулиганстве в храме Христа Спасителя Андрей Стенин/РИА Новости

Его мысль развивает историк и религиовед Юрий Табак. Он полагает, что сегодня мы имеем дело с целым комплексом самых разных мотиваций:

Это и желание выпендриться, продемонстрировать этакую молодцеватость, и самоутвердиться за счёт того, чтобы низвести сакральность. Очевидно, что в этих историях заложен и молодёжный протест, выраженный вот в такой экспрессивной форме.

В то же время он признал, что привлечение к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих выглядит несколько сомнительно. Табак полагает, что власть пытается демонстрировать предельную жёсткость в этом вопросе, чтобы полностью отбить желание повторять подобные трюки.

Однако подобная стратегия вряд ли является абсолютно верной. Во-первых, нигде в законодательстве не написано, что запрещено фотографироваться в трусах напротив храмов. Во-вторых, давать за это сроки — явный перебор. В-третьих, как мы видим, ужесточение санкций приводит к дальнейшей эскалации. На мой взгляд, надо искать разумные формы противостояния дальнейшему радикализму. Иначе легко дойти до абсурда: можно найти пляж, с которого видна церковь, встать там и штамповать протоколы пачками, — заявил Табак.

Повышенное внимание силовых органов к этой теме привело к тому, что снимки напротив храмов превратились во флешмоб, считает священник Георгий Сухобокий. Он склонен считать, что мы наблюдаем своего рода политический троллинг:

Молодые люди понимают, что в нашем государстве хорошая жизненная перспектива для них крайне туманна. Они показывают властям, что хотя им и страшно, они всё равно будут сопротивляться. Ну, а форма может быть самой разной.

Между тем большинство россиян считают, что наказание за откровенные фотографии на фоне храмов должно ограничиваться штрафом, свидетельствуют данные опроса, проведённого Левада-Центром (признан властями иностранным агентом). Так, больше половины опрошенных (51%) считают, что государство должно наказывать за публикацию подобных снимков, при этом наказание должно ограничиваться штрафом. 35% граждан считают, что наказание должно быть более строгим — вплоть до лишения свободы. Ещё 10% респондентов полагают, что никакого наказания за подобный поступок вообще быть не должно.

«Не коверкать право»

Главный вопрос сегодня — верно избранная реакция на происходящее. Уже понятно, что «завинчивание гаек» порождает всё новые и новые эпизоды и работает в пользу увеличения народного недовольства. Полное отсутствие реакции может также усилить вакханалию.

Социолог Алексей Фирсов называет происходящее реинкарнацией старого сюжета «святой и грешница». По его словам, всё это уже выглядит совершенно вторичным по отношению к западной культуре, которая прошла этап подобных экспериментов полвека назад и «сейчас превращается в не очень умный кич».

Открытый вопрос: как реагировать на эти акции, чтобы не превращать их участников в героев протеста и антиклерикалов. Мне кажется, реакция в Екатеринбурге выглядит достаточно сдержанной и правильной, — пояснил собеседник NEWS.ru.

buzova86/instagram.com

Одними правоохранительными проверками это исправить невозможно. По оценкам основателя адвокатского бюро «Законоведъ» Григория Сарбаева, на первом месте у представителей таких фотосессий стоит желание надавить на ещё не до конца атрофированный религиозный «нерв» общества, и представители «тусовки» прекрасно понимают, по каким болевым точкам надо бить, чтобы, с одной стороны, выделиться, а с другой — сохранить свою персону целой и невредимой.

В коридорах власти всё больше крепнет убеждение, что правоохранители перегибают палку, устраивая охоту на устраивающих фотосессии на фоне храмов. По мнению главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова, изначально статья об оскорблении чувств верующих принималась совсем с другой целью. По его словам, привлекать людей к ответственности возможно только после проведения соответствующей экспертизы, если она подтвердит, что, например, фотосессия у храма была выполнена в неприличной форме, имела определённый умысел и хотела кого-то оскорбить.

Не надо коверкать право и применять эту статью где попало. Зачастую мы видим, что правоохранители неверно используют норму закона для получения очередных звёздочек, — заявил NEWS.ru Нилов.

Комментируя снимок девушек в Екатеринбурге, депутат признался, что не увидел там ничего крамольного:

Девушки в нижнем белье — это разве неприлично? Никого оскорбить они явно не хотели.

С ним солидарен член комитета Совета Федерации по образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Он полагает, что власти на местах зачастую чересчур усердствуют. По мнению сенатора, «всё зависит от исполнителей — можно перегнуть, а можно недогнуть». Нет никакой нужды, говорит он, уделять много внимания таким историям, поскольку молодёжь начинает воспринимать их как вызов.