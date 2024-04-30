Полиция отреагировала на жалобу в отношении стримера из Краснодара Полиция проверит девушку-стримера из Краснодара на дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженка Макеевки в ДНР, ныне проживающая в Краснодаре, Ольга Касьяненко многократно оскорбляла русских людей по национальному признаку во время прямых эфиров на зарубежной стриминговой платформе, такое поведение привлекло внимание полицейских, сообщает Telegram-канал Mash. Органы правопорядка проверят девушку на дискредитацию ВС России и разжигание межнациональной розни.

По данным канала, девушке 27 лет, в Краснодар она переехала несколько лет назад. На платформе Twitch ее отслеживают 119,8 тысяч зрителей. В ходе прямых трансляций она многократно произносила украинские лозунги, восхваляя жителей этой страны. При этом она всячески принижала русских людей. Одному из своих зрителей, который сказал, что он русский, она заявила: «русским быть плохо».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее сообщила о намерении обратиться в полицию по поводу высказываний Касьяненко, которая оскорбляет русских людей по национальному признаку. Мизулина опубликовала часть высказываний девушки-стримера, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из ДНР.

До этого глава Лиги безопасного интернета сообщила, что 29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимать неприличные видео. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.