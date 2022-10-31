Стрим отечества: почему блокировка YouТube грозит коллапсом Google-сервисов С очередной инициативой ограничить доступ россиян к популярнейшему видеохостингу выступил бизнесмен Евгений Пригожин

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IT-специалисты полагают, что блокировка YouTube, к которой призвал Генпрокуратуру бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вряд ли технически возможна, потому что может привести к отказу всех сервисов Google в стране, а это чревато последствиями для госструктур и как минимум их онлайн-приложений. По мнению экспертов в области цифровых технологий и кибербезопасности, «импортозамещение» видеохостинга в РФ нереально, в отличие от почтовых сервисов или онлайн-карт, которые поддерживают отечественные «Яндекс» и VK. К тому же, YouTube в крупных городах заменяет телевизор, а попытка смотреть его через VPN будет крайне затруднительной. NEWS.ru узнал, чем грозит остановка работы видеохостинга в стране.

«Утопия чистой воды»

Накануне пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» сообщила, что он обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube.

Во время проведения СВО на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в РФ и деструктивные материалы, — утверждают в компании.

Помимо этого, Пригожин предложил силовикам «рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

Как рассказал NEWS.ru специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин, если в стране произойдёт блокировка YouTube, его нишу попытаются заполнить сервисом Rutube, на котором «фактически реализована полуручная модерация», а «автоматическая премодерация через привязку к аккаунту „Госуслуг“ — это Оруэлл в чистом виде». При этом он подчеркнул, что «никакой конкуренции с YouTube никакой „отечественный аналог“ полноценно заменить не сможет вообще никогда».

«Импортозамещение» в любых контекстах, относящихся к технологиям, это утопия чистой воды. В масштабе Rutube и YouTube — это примерно как Луна и Юпитер. «Импортозамещение» Юпитера каким-то количеством Лун теоретически возможно, но может занять некоторое время, поскольку разница их масс составляет, грубо говоря, около пяти порядков. Но это плохая метафора, потому что она не всем доступна. Намного уместнее сравнить сто кубометров природного газа с одним легендарным финским телефоном Nokia 3310, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Он не исключает, что «в РФ всё-таки решатся отключить YouTube, а это нулевая и единственная кнопка телевизора в Москве и Питере». Массово смотреть YouTube через VPN, по словам Келаскина, невозможно: «Во-первых, не выдержит никакой VPN, во-вторых и сами сервисы VPN будут мочить».

YouTube по всей планете, включая Россию, кешируется географически, то есть у локальных провайдеров стоят физические ящики под названием Google Global Cache (серверы для снижения нагрузки магистральных сетей и увеличения скорости загрузки видео; там некоторое время хранится запрошенный пользователем контент, который будет подгружаться, если его запросит другой пользователь из той же страны. — NEWS.ru). Массовая попытка смотреть YouTube-видео (и уж тем более стримы) через VPN приведёт к масштабному отказу всех популярных в России VPN-сервисов. Количество трафика, который народ поглощает через YouTube, настолько чудовищное, что без локальных «геокешей» невозможно, весь стрим просто сложится, — объяснил эксперт.

Также Владимир Келаскин прогнозирует, что «попытка отрезать на территории РФ YouTube ведёт к совершенно катастрофическому каскадному отказу всех услуг, которые предоставляет Google». В их числе магазин приложений Google Рlay для преобладающей у российских пользователей операционной системы Android (в мире ей пользуются 75% владельцев мобильных телефонов), электронная почта Gmail, онлайн-карты, браузер Google Chrome и другие продукты. Так гипотетически может произойти, поскольку «инфраструктура YouTube по всему миру очень тесно, вплоть до „транспортного“ уровня в сетевой модели OSI, интегрирована с глобальной инфраструктурой компании Google».

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Но при этом собеседник NEWS.ru все же сомневается, что, учитывая возможные последствия, власти пойдут на отключение YouТube, потому что «для этого инфраструктура российского интернета просто не приспособлена» и «отличается, например, от китайского», который «изначально проектировался с такой целью, чтобы мгновенно вычислять и уничтожать любой контент, не убивая самих соцсетей». В рунете поступить аналогично невозможно ни против Google, ни против Apple, зато обе эти компании могут без объяснения причин удалить из своих магазинов приложений Google Play или App Store все приложения — «Госуслуги», «Сбер», «Тинькофф» или другие продукты связанных с российским государством структур.

Я убеждён, что именно по этой причине, которую, разумеется, понимаю не только я, в России до сих пор не заблокирован Google. Акт успешной блокировки YouTube без оптовой блокировки всех остальных сервисов Google мне лично представляется физически невозможным. Как и попытки отрезать Россию от «Википедии», связи, криптовалют и всех китов, на которых сейчас стоит концепция информационного мета-государства, — резюмировал Владимир Келаскин.

Ранее о том, что помимо YouTube проблемы у российских пользователей могут возникнуть и при обращении к другим продуктам Google, писал РБК в связи с решением американского IT-гиганта расторгнуть договоры с российскими провайдерами на обслуживание серверов Google Global Cache. На последних, как утверждал источник издания, располагаются другие сервисы компании. Например, Google CAPTCHA, который генерирует комбинацию букв и чисел для проверки, пытается ли получить доступ к сайту человек или робот. По мнению собеседника издания, если оператор не сможет хранить этот сервис на Google-сервере, CAPTCHA может не загружаться или отображаться как сбой, в связи с чем у пользователей появятся проблемы с доступом. Теоретически это может сказаться и на ценах на интернет, поскольку у операторов возрастут расходы. Помимо этого, может вырасти нагрузка на сети и снизиться стабильность работы каналов, которые также будут менее устойчивы перед DDoS-атаками.

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«Будем привыкать»

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru заявил, что YouTube — это «главный портал в интернете», на который приходится «порядка 35% трафика любого из операторов».

Заместить его ничем невозможно — ни Rutube, ни какие-то другие вещи рядом не стояли и в ближайшее время стоять не будут. Сервисами Google люди привыкли пользоваться — и почтой, и картами. Но там есть чем заместиться — «Яндекс.Карты», «Яндекс.Почта», «Почта VK». Ничего хорошего от этого (блокировки YouTube. — NEWS.ru) не будет, но если случится, то будем привыкать к существующим реалиям, — отметил Кусков.

В свою очередь Владимир Келаскин добавил, что к предложению Евгения Пригожина вряд ли прислушаются ещё и потому, что настроения в крупных городах, жители которых являются основными потребителями цифровых платформ, этому не способствуют.

По той же причине на днях не заблокировали Telegram, сначала заявив о блокировке ресурса t.me, но тут же он из реестра [заблокированных Роскомнадзором ресурсов] исчез. Видимо, политтехнологи и пропагандисты прекрасно понимают, что такие места, как Питер, Москву и далее по списку лучше сейчас не нервировать, потому что народ и так перегретый, — пояснил Келаскин.

Судя по комментариям парламентариев, в том числе считающихся наиболее активным «запретителями», пока вероятность блокировки YouTube в РФ действительно остаётся небольшой. Так, сенатор и борец, глава комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Андрей Климов посчитал, что «от экстренной блокировки будут не только плюсы», поскольку такая мера «заденет миллионы наших людей, которые связаны с этой площадкой», а качественной альтернативы видеохостингу от Google в стране, по мнению политика, нет.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в свою очередь утверждал, что россиянам начнут отключать YouTube только тогда, когда у него появится «полноценная замена в лице хотя бы Rutube». Последний ещё в апреле обещал через полгода «выйти на арену» и «стать заменой YouTube», но этот срок уже прошёл, и парламентарий надеется, что «к концу года Rutube сможет что-то сделать».

До этого сенатор Андрей Клишас также заявлял, что видеоплатформа на территории РФ блокироваться не будет, несмотря на решение YouTube закрыть канал верхней палаты в рамках международных санкций против российских госструктур. Хотя ранее, комментируя это же событие, другой член Совета Федерации Алексей Пушков обещал обратиться в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием заблокировать YouTube и оштрафовать Google.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Google штраф в размере 2 млрд рублей. По мнению ведомства, компания «злоупотребляет служебным положением», блокируя YouТube-аккаунты, транслирующие позицию официальной Москвы или распространяющие пропагандистские материалы. Это не первая санкция подобного рода за последние годы от российских властей — американский IT-гигант регулярно сталкивается со штрафами. В 2021 году компания заплатила 7,2 млрд рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент и 505 млн рублей исполнительного сбора.

В мае 2022 года российское представительство Google — ООО «Гугл» — начало процедуру банкротства и через месяц обратилось с соответствующим заявлением в суд. По словам представителя компании, это связано с невозможностью обеспечить работу офиса из-за ареста банковского счета, наложенного как обеспечительная мера по иску телеканала НТВ за отказ разблокировать аккаунт на YouTube. В сентябре московский арбитраж ввёл на предприятии процедуру наблюдения сроком на полгода. В преддверии подачи заявления о банкротстве российской «дочки» Google российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache

Источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что весной 2022 года на фоне происходящего на территории Украины Google вывезла большинство своих российских сотрудников в Дубай и планирует прекратить своё присутствие в РФ. В YouTube обещали продолжить работу в стране, чтобы обеспечить россиянам доступ к независимой информации.