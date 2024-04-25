Стригунковой предъявили обвинения в получении взятки

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Светлана Стригункова

Следователи предъявили обвинение во взяточничестве бывшей зампредседателя подмосковного правительства Светлане Стригунковой, сообщили ТАСС в Тверском суде столицы. Отмечается, что следствие также ходатайствует об аресте задержанной.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Стригунковой, обвиняемой в получении взятки, — говорится в сообщении.

По словам собеседницы агентства, судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, начнется в ближайшее время. Как сообщает агентство, Стригункова получила взятку в размере не менее 123 млн рублей, в настоящий момент следствие устанавливает того, кто ее передал.

О задержании Стригунковой стало известно 24 апреля. В правоохранительных органах сообщили, что бывшую чиновницу задержали в Москве.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. На кадрах Иванов предстал в военной форме в стеклянной камере для обвиняемых. Как стало известно, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Его подозревают в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.