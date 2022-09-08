Стрессуют и болеют: ветеринар о запрете продавать питомцев в зоомагазинах Ветеринар Шеляков поддержал запрет продавать питомцев в магазинах

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

В зоомагазинах животные выставлены перед покупателями на постоянной основе, отчего испытывают постоянный стресс, рассказал в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Так он объяснил инициативу о запрете торговли питомцами в зоомагазинах. Она, по мнению Шелякова, была принята под влиянием правозащитников.

Так как в зоомагазинах животные постоянно экспонируются и испытывают от этого постоянный стресс. Также в большинстве случаев друзья наши меньшие содержатся в подобных местах в ненадлежащих условиях. Потому что постоянная экспозиция в принципе не предполагает у животного возможность отдыха. И именно поэтому животные из зоомагазинов достаточно часто испытывают стресс и, как следствие, заболевают, — сказал ветеринар.

В то же время врач отметил, что об альтернативных видах контактной торговли необходимо задумываться уже сейчас.

Осенью в КоАП добавят шесть новых составов, касающихся ответственности за жестокое обращение с животными, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Тогда же в силу должен вступить законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. По словам парламентария, купить в таких магазинах можно будет только рыбок, мелких птиц и грызунов.