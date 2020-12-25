Стрессовая «лихорадка»: в пандемию россияне чаще обращаются к дерматологам

Из-за повышенного уровня стресса в «ковидные времена» возросло число пациентов, обращающихся к дерматологам. В подобных случаях врачам часто приходится подключать к лечению антидепрессанты и нейролептики. Такую терапию сейчас назначают каждому четвёртому москвичу, приходящему на приём с кожными проблемами. По словам врачей, первым тревожным звоночком может стать обычная сухость кожи. Как связаны нервная система и кожа человека, почему на фоне сильных переживаний помощь дерматолога нередко нужна даже детям, в каких случаях избавиться от сухости можно лишь с помощью воды и крема — выяснял NEWS.ru.

Коже стресс не нужен

Популярная в народе фраза, что многие болезни возникают у человека «от нервов», актуальна и для объяснения кожных проблем. Нервная система и кожа развиваются из одного типа клеток. По этой причине существует прямая связь между сильным стрессом и обострением кожных заболеваний. Как пояснила NEWS.ru врач-дерматолог Екатерина Вертиева, эти проблемы могут впервые возникнуть в любом возрасте. Причём в период пандемии таких пациентов по понятным причинам стало больше, и часто им требуется дополнительная терапия.

У пациентов с генетически сухой кожей мы часто видим связь с такими заболеваниями, как экзема и атопический дерматит. Нередко бывает и так, что пациент приходит с кожной болезнью, мы ему назначаем стандартную терапию и это не помогает, хотя должно. Это связано с тем, что уровень стресса не позволяет заболеванию уйти в ремиссию. Тогда мы подключаем психодерматологов, совместно с их лечением уже удаётся достичь положительной динамики. Сейчас антидепрессанты и нейролептики получает каждый четвёртый кожный больной, кто приходит к нам на приём. Екатерина Вертиева врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог

На фоне стресса кожные заболевания возникают не только у взрослых, но и у детей. По словам специалиста, за помощью к медикам в пандемию обращаются и старшеклассники. Удалённое обучение, подготовка к ЕГЭ в таком же формате вызывают у них сильные психоэмоциональные стрессы. В результате все переживания в прямом смысле отражаются на коже. Дерматолог добавила, что подобные негативные проявления могут возникнуть даже у пяти-шестилетнего малыша. Например, ребёнок узнаёт о расставании родителей и испытывает сильное эмоциональное потрясение.

Новшества усугубили

ТАСС

Одним из первых неприятных звоночков назревающей кожной проблемы является её сухость. Она также может свидетельствовать об изменениях микробиома кожи (совокупность микроорганизмов, защищающих её). В отдельных случаях это приводит к присоединению вторичной инфекции — грибков, стафилококка. А изменение микробиома кожи лица становится причиной более тяжёлого течения акне. Кстати, в период пандемии высыпания на лице появляются у россиян в том числе из-за ношения масок. А обработка антисептиками и ношение перчаток провоцируют возникновение экзем на руках.

То, что использование индивидуальных средств защиты имеет и негативные последствия, подтвердила NEWS.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова. По её словам, под ударом находятся представители тех профессий, где ношение перчаток необходимо на протяжении всего рабочего дня. В целом же, считает эксперт, сухость кожи, шелушение и зуд доставляют россиянам большой эмоциональный дискомфорт.

На фоне стресса обостряются экземы и псориазы, сейчас пациентов с подобными проблемами стало больше. Плюс люди обрабатывают руки спиртосодержащими антисептиками, что в итоге вызывает сухость кожи. У каждого человека есть гидролипидный слой кожи, который защищает нас и нормализует обменные процессы в коже. То есть поддерживает её здоровое состояние. Поэтому антисептики имеют пагубное воздействие. Плюс от длительного нахождения в перчатках руки потеют, что также может привести к проблемам с кожей. Например, в них вынуждены весь день работать кассиры. Татьяна Егорова дерматолог, косметолог, трихолог дерматолог, косметолог, трихолог

Мазать, пить и наблюдать

Sina Schuldt/dpa/Global look Press

Такая проблема, как сухость кожи, у россиян была всегда. Этим мнением с NEWS.ru поделилась врач-дерматолог Юлия Галлямова. Причин несколько — плохая экология, неправильное питание, небрежное отношение к уходу за кожей, индивидуальные особенности человека, считает эксперт. По мнению медика, в зимний период особенно важно следить за состоянием кожи. Перепады температур на улице и отопительный сезон также способствуют её ухудшению.

Сухая кожа — это симптом, который может говорить о различных нарушениях в организме человека. Если кого-то из россиян беспокоит только это проявление, то стоит приобрести в аптеке эмоленты (лечебная косметика. — NEWS.ru). В зависимости от индивидуальных особенностей такими кремами можно пользоваться не только раз в день. Самое главное — поддерживать здоровое состояние кожи. Также стоит пить необходимое количество воды — 30 мл на килограмм веса. Нужно сбалансированно питаться и увлажнять воздух в доме в период отопительного сезона. Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Также медик уточнила, что если помимо сухости кожи у человека появляются ещё какие-то неприятные симптомы, то нужно незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.