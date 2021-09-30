Стрелявший у московской школы мужчина оказался сотрудником ЧОП

Открывший стрельбу возле территории школы на северо-востоке Москвы мужчина работал в частном охранном предприятии (ЧОП). Как сообщает источник РЕН ТВ, он приехал разбираться с обидчиками девочки с травматическим пистолетом, на который имел разрешение.

Инцидент произошёл на Палехской улице в Ярославском районе. СМИ сообщили, что мужчина выстрелил в воздух из пистолета в школе на северо-востоке Москвы. Причиной якобы стала жалоба дочери мужчины на одноклассников, которые преследовали её.

В данный момент с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов,которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Отмечается, что он задержан. На травматический пистолет Glock у него имеется разрешение, хотя в охранной фирме он уже не работает.

Как сообщили NEWS.ru в департаменте образования и науки столицы, сам инцидент произошёл не на территории учебного заведения, никто из детей в ходе его не пострадал.