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Стрелявший в полицейских оказался бежавшим из колонии милиционером

12:59, 25 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция установила личность задержанного в нарколаборатории в деревне Баландино Ленинградской области. Им оказался 46-летний Платонов, сообщает 47news.

Он служил в милиции в начале 2000-х. Затем в 2006 году был обвинён в применении насилия к представителю власти, в 2007 году осуждён на полтора года за кражу и превышение должностных полномочий, а в 2008-м освободился условно-досрочно. В 2010 году Платонов снова был осуждён, на этот раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности гибель потерпевшего. И в августе 2011 года он не вернулся в нижегородскую колонию для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов после разрешённого ему длительного выезда.

Платонова объявили в федеральный и международный розыск. Его личность выяснили, когда сняли отпечатки пальцев в больнице после перестрелки с сотрудниками полиции 24 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Платонов открыл стрельбу по полицейским, когда те пришли с обыском.

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