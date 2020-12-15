Стрелявший из Maybach в центре Москвы объяснил свой поступок

https://static.news.ru/photo/32bbfb84-3ee3-11eb-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 77.мвд.рф

Мужчина, устроивший стрельбу из люксового автомобиля в центре столицы, объяснил мотивы своих действий.

По его словам, таким образом он намеревался проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, который не использовался три года. Для этого он, сидя на заднем сиденье машины, сделал три выстрела в воздух.

Почему меня задержали и всё это происходит, мне непонятно. Потому что это частная собственность. <...> Находясь у себя в машине, произвёл выстрелы в окно. Я же не делал это в общественном месте, — приводит слова нарушителя сайт МВД.

Мужчина также отметил, что его возит водитель, поэтому он всегда сидит сзади.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля Maybach. Им оказался 37-летний безработный из Красногорска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Инцидент произошёл 13 декабря на Тверской улице. Из окна автомобиля премиум-класса было сделано несколько выстрелов, после чего машина скрылась с места происшествия. Пострадавших в результате стрельбы нет.