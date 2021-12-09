Суд арестовал на два месяца мужчину, застрелившего двух человек в МФЦ

Бывший военнослужащий Сергей Глазов во время заседания об избрании меры по делу о стрельбе в МФЦ в Москве

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Сергею Глазову, который открыл стрельбу в столичном МФЦ. Судья приговорил экс-полковника СВР к двум месяцам ареста, пишет РИА Новости.

Суд решил , что стрелок должен провести в СИЗО ближайшие два месяца, до 7 февраля. Под арестом он будет содержаться во время проведения следственных мероприятий.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Глазову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 февраля 2022 года, — рассказали в пресс-службе суда.

7 декабря вооружённый мужчина отправился в МФЦ. Там он попросил сотрудника выдать талончик на получение нового паспорта, а когда тот напомнил о необходимости надеть медицинскую маску, застрелил его. Затем он смертельно ранил охранника, а после открыл беспорядочный огонь по посетителям центра. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции.

По словам Глазова, он стрелял по людям, не имевшим отношения к конфликту по поводу маски, полагая, что они тоже верят в коронавирус.

На допросе стрелок признал вину в убийстве людей и незаконном владении оружием. Он также рассказал, что пенсию после увольнения из СВР не получал, поскольку стаж его службы составлял менее 20 лет. В СК РФ на него были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».