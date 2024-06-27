Стрелкова этапировали в колонию Супруга Стрелкова сообщила, что мужа этапировали в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) этапирован в колонию, сообщила в Telegram-канале его жена Мирослава Регинская, добавив, что не располагает информацией, где он сейчас находится. Он был приговорен к четырем годам заключения за экстремизм.

По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Информации о том, в какую колонию он был направлен, нет, — написала Регинская.

Главой Министерства обороны ДНР Стрелков являлся с 16 мая по 14 августа 2014 года. Украинские власти обвиняют его в военных преступлениях, а Окружной суд Гааги приговорил экс-сотрудника ФСБ к пожизненному заключению по делу о сбитом Boeing 777.

Приговор вынесли 25 января. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с чем судья зачитал лишь резолютивную часть приговора. Сторона обвинения запрашивала срок на 11 месяцев больше, чем в итоге назначил суд, его в итоге приговорили к четырем годам.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой охарактеризовал как «правовой беспредел» назначенный Стрелкову срок. В беседе с NEWS.ru он рассудил, что осужденный всего лишь высказывал свое мнение, право на которое он имеет согласно Конституции РФ.