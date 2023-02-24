Стрелков заявил о возможном бегстве Зеленского в Израиль

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с NEWS.ru не исключил, что президент Украины Зеленский «если останется жив, будет коротать дни в Канаде или Израиле». Причем, подчеркнул он, такое развитие событий для политика будет возможным вне зависимости от того, чем закончатся боевые действия на территории его страны.

Все зависит от того, насколько мы, Россия, сможем выполнить те задачи, которые стоят перед нами. Если Россия сможет победить, Зеленскому придется коротать свои дни в Израиле или Канаде в качестве политэмигранта. Если, конечно, он останется жив, — сказал Стрелков.

Офицер добавил, что при другом развитии событий после Зеленского на Украине ко власти могут прийти «натуральные нацисты». В этом случае, считает Стрелков, политик тоже сможет коротать дни в Израиле или Канаде.

Ранее Бывший глава Минобороны ДНР назвал телеведущего Владимира Соловьева «резиновым изделием № 2» (так в СССР называли презервативы) и вызвал его на публичные дебаты. В своем Telegram-канале он обвинил журналиста во лжи, клевете и трусости. Стрелков также сравнил Соловьева с американским консервативным политическим обозревателем Беном Шапиро.

Кроме того, экс-глава Минобороны ДНР назвал эфиры Соловьева «высерами», прикрепив одну из записей в Telegram-посте.