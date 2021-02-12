Стрелков предложил объявить в розыск «вип-уродов» из окружения Путина

https://static.news.ru/photo/6496ed94-6ecc-11eb-9b48-96000091f725_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал недостаточным предложение немецкого политика Кристиана Линднера о необходимости введения персональных санкций в отношении российской элиты из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Целиком поддерживаю предложения германского политика. Но считаю их не вполне достаточными для того, чтобы зажравшиеся моральные вип-уроды вспомнили о собственной стране и её национально-государственных интересах. Я бы предложил всех их скопом объявить в международный розыск с немедленным арестом всех счетов и арестом самих вип-уродов, едва они появятся на территории стран столь милого им цивилизованного мира, — написал Стрелков во «ВКонтакте».

1 октября Алексей Навальный дал своё первое интервью после выхода из комы. Отвечая на вопрос журналистов Spiegel о возможных санкциях из-за случившегося с ним, политик заявил, что налагаемые ЕС рестрикции в отношении России непродуктивны. Действенным, по его мнению, было бы принимать санкции против конкретных лиц, запрещая им иметь возможность жить в Европе.

Лидер либеральной партии (СвДП) Кристиан Линднер пообещал выступить в парламенте Германии с такой инициативой. Солидарно с ним высказались и другие политики из бундестага.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.