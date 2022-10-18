Стрелков подтвердил, что находится на фронте

Фото: соцсети

Игорь Стрелков

Российский военный Игорь Стрелков подтвердил, что находится на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С 14.10.2022 в действующей армии, — говорится в сообщении.

До этого жена Гиркина-Стрелкова публиковала фото с мужем в военной форме, что навело пользователей на мысль об отправке Стрелкова на фронт.

О том, что экс-министр обороны ДНР перестал выходить на связь, написал военкор Валентин Татарский. Он предположил, что Стрелков добился отправки в зону СВО и вступил в один из добровольческих батальонов.

Между тем главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины объявило вознаграждение в размере $100 тысяч за поимку Игоря Стрелкова (Гиркина). Украинскими властями в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что экс-глава одесской группировки «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Сергей Стерненко тоже объяил награду за поимку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в размере $10 тысяч. Объявление о начале охоты за Гиркиным Стерненко опубликовал в своем Twitter-аккаунте.